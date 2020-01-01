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Сегодня в продаже 6313 моделей товара

Ноутбук Asus VivoBook 15 X512Da-EJ993 90NB0LZ3-M15970

Скидка
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
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Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
Ноутбук Asus X512DA
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Артикул 48139
Склад
Розничная цена: ?
50 600
50 000
Цена для юр.лиц с НДС: ?
56 500
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+7 500 ₽
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Описание ноутбука Asus VivoBook 15 X512Da-EJ993 90NB0LZ3-M15970

AMD Ryzen 7 2300 MHz (3700U); 8192Mb DDR4-2666MHz; 1000 Gb; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый, 60Hz; AMD Radeon™ RX Vega 10 из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HD, WiFi (802.11a/b/g/n/ac); Endless OS; 1xUSB 3.0 Type C, 1xUSB 3.1 Type A, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный); Card Reader (microSD); 1 год гарантия производителя

Поддержка быстрой зарядки аккумулятора ( 60% за 49 минут).

Основные характеристики

Тип/Разрешение/Матрица 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый, 60Hz
Светодиодная подсветка экрана есть
Процессор AMD Ryzen 7
Процессор, частота 2300ГГц
Количество ядер процессора 4
Количество потоков процессора 8
Процессор, Шина + Кэш L2/L3 4Mb L3 Cache
Процессор, код 3700U
Оперативная память, объем 8 Гб
Оперативная память, тип DDR4
Оперативная память, частота 2666МГц
Оперативная память, количество планок 1
Оперативная память, количество слотов 1; максимальное увеличение до 8Gb
Тип графического контроллера Интегрированный
Графический контроллер интегрированный AMD Radeon™ RX Vega 10
Графический контроллер интегрированный, видеопамять из ОЗУ
Объем HDD 1000 Гб
Скорость HDD 5400 rpm
Особенности HDD SATA
Тип ODD нет (опция, внешний)
Звуковой процессор Технология Asus SonicMaster
Устройства ввода Кл-ра Windows, сенсорный планшет Touch Pad
Порты ввода/вывода 1xUSB 3.0 Type C, 1xUSB 3.1 Type A, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный)
Кард-ридер есть, поддержка microSD
Ethernet-контроллер нет (опция, внешний)
Модем нет
Камера Camera HD
Bluetooth Bluetooth 4.2
WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Операционная система Endless OS
Средства безопасности Kensington lock - отсутствует
Комлектность Блок питания, описание на русском языке
Аккумулятор Li-Ion до 5 часов (4050 mAh)
Материал корпуса Матовый пластик
Цветовое решение Серый
Размеры (Ш×Г×В) 357 × 230 × 20
Вес 1.7 кг
Гарантия 1 год гарантия производителя
Ростест Евразийское соответствие

Описание

Asus X512Da - эталон тонких и легких современных ноутбуков, созданный для того, чтобы обеспечить максимум удовольствия от работы в многозадачном режиме. Дисплей 15,6-дюймов, процессор AMD Ryzen обеспечивает производительность на уровне полноразмерных стационарных компьютеров. Геймерская видеокарта Intel® AMD Radeon™ RX Vega будет полезна в любых приложениях, связанных с обработкой графики.Благодаря корпусу с магниевым сплавом, он устойчив к ежедневному использованию.

Чтобы пользователю было удобно играть ночью, можно включить светодиодную подсветку клавиш.

Сайт производителя

Скачать драйвера

Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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г. Москва, улица Большая Тульская д. 2
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Вт-Пт 9:00-21:00
Сб-Вс 10:00-21:00
Магазин:

Пн 11:00-18:00
Вт-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс 12:00-18:00

Для уточнения количества любого товара необходимо отправить заявку:

info@domnouta.ru