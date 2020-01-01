Ноутбук Asus VivoBook 15 X512Da-EJ993 90NB0LZ3-M15970
Описание ноутбука Asus VivoBook 15 X512Da-EJ993 90NB0LZ3-M15970
AMD Ryzen 7 2300 MHz (3700U); 8192Mb DDR4-2666MHz; 1000 Gb; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый, 60Hz; AMD Radeon™ RX Vega 10 из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HD, WiFi (802.11a/b/g/n/ac); Endless OS; 1xUSB 3.0 Type C, 1xUSB 3.1 Type A, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный); Card Reader (microSD); 1 год гарантия производителя
Поддержка быстрой зарядки аккумулятора ( 60% за 49 минут).
Основные характеристики
|Тип/Разрешение/Матрица
|15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый, 60Hz
|Светодиодная подсветка экрана
|есть
|Процессор
|AMD Ryzen 7
|Процессор, частота
|2300ГГц
|Количество ядер процессора
|4
|Количество потоков процессора
|8
|Процессор, Шина + Кэш L2/L3
|4Mb L3 Cache
|Процессор, код
|3700U
|Оперативная память, объем
|8 Гб
|Оперативная память, тип
|DDR4
|Оперативная память, частота
|2666МГц
|Оперативная память, количество планок
|1
|Оперативная память, количество слотов
|1; максимальное увеличение до 8Gb
|Тип графического контроллера
|Интегрированный
|Графический контроллер интегрированный
|AMD Radeon™ RX Vega 10
|Графический контроллер интегрированный, видеопамять
|из ОЗУ
|Объем HDD
|1000 Гб
|Скорость HDD
|5400 rpm
|Особенности HDD
|SATA
|Тип ODD
|нет (опция, внешний)
|Звуковой процессор
|Технология Asus SonicMaster
|Устройства ввода
|Кл-ра Windows, сенсорный планшет Touch Pad
|Порты ввода/вывода
|1xUSB 3.0 Type C, 1xUSB 3.1 Type A, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный)
|Кард-ридер
|есть, поддержка microSD
|Ethernet-контроллер
|нет (опция, внешний)
|Модем
|нет
|Камера
|Camera HD
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2
|WiFi
|802.11a/b/g/n/ac
|Операционная система
|Endless OS
|Средства безопасности
|Kensington lock - отсутствует
|Комлектность
|Блок питания, описание на русском языке
|Аккумулятор
|Li-Ion до 5 часов (4050 mAh)
|Материал корпуса
|Матовый пластик
|Цветовое решение
|Серый
|Размеры (Ш×Г×В)
|357 × 230 × 20
|Вес
|1.7 кг
|Гарантия
|1 год гарантия производителя
Описание
Asus X512Da - эталон тонких и легких современных ноутбуков, созданный для того, чтобы обеспечить максимум удовольствия от работы в многозадачном режиме. Дисплей 15,6-дюймов, процессор AMD Ryzen обеспечивает производительность на уровне полноразмерных стационарных компьютеров. Геймерская видеокарта Intel® AMD Radeon™ RX Vega будет полезна в любых приложениях, связанных с обработкой графики.Благодаря корпусу с магниевым сплавом, он устойчив к ежедневному использованию.
Чтобы пользователю было удобно играть ночью, можно включить светодиодную подсветку клавиш.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.