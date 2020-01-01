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Сегодня в продаже 6313 моделей товара

Ноутбук Asus VivoBook 15 X512Jp-BQ006T 90NB0QW3-M02320

Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
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Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Ноутбук Asus X512Jp
Предыдущий Следующий
Артикул 48134
На складе
Розничная цена: ?
57 500
Цена для юр.лиц с НДС: ?
62 700
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Описание ноутбука Asus VivoBook 15 X512Jp-BQ006T 90NB0QW3-M02320

Intel Core i5 1000 MHz (1035G1); 8192Mb DDR4-2666MHz; 512Gb, M.2, SSD; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD Матовый; nVidia GeForce MX330, GDDR5 2048Mb, Intel® UHD Graphics из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HD, WiFi (802.11a/b/g/n/ac); Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit; 1xUSB 3.1 Type A, 1xUSB 3.1 Type C, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный); Card Reader (microSD); 1 год гарантия производителя

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Основные характеристики

Тип/Разрешение/Матрица 15.6" LED (1920x1080) FULL HD Матовый
Светодиодная подсветка экрана есть
Процессор Intel Core i5
Процессор, частота 1000ГГц
Количество ядер процессора 4
Количество потоков процессора 8
Процессор, Шина + Кэш L2/L3 4000MHz 6Mb L3 Cache
Процессор, код 1035G1
Оперативная память, объем 8 Гб
Оперативная память, тип DDR4
Оперативная память, частота 2666МГц
Оперативная память, количество планок Встроенные 8Gb + 1
Оперативная память, количество слотов 2; максимальное увеличение до 16Gb
Тип графического контроллера Двойная графика
Графический контроллер дискретный nVidia GeForce MX330, GDDR5
Графический контроллер дискретный, видеопамять 2048Мб
Графический контроллер интегрированный Intel® UHD Graphics
Графический контроллер интегрированный, видеопамять из ОЗУ
Объем SSD 512Гб
Скорость SSD
Особености SSD M.2
Тип ODD нет (опция, внешний)
Звуковой процессор Технология Asus SonicMaster
Устройства ввода Кл-ра Windows, сенсорный планшет Touch Pad
Порты ввода/вывода 1xUSB 3.1 Type A, 1xUSB 3.1 Type C, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный)
Кард-ридер есть, поддержка microSD
Ethernet-контроллер 10/100/1000 МБит/с (RJ-45)
Модем нет
Камера Camera HD
Bluetooth Bluetooth 4.2
WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Операционная система Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit
Средства безопасности Kensington lock - отсутствует
Програмные средства безопасности McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней)
Комлектность Блок питания, описание на русском языке
Установленное ПО Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial
Аккумулятор Li-Ion до 5 часов (4050 mAh)
Материал корпуса Матовый пластик
Цветовое решение Серый
Размеры (Ш×Г×В) 357 × 230 × 20
Вес 1.7 кг
Гарантия 1 год гарантия производителя
Ростест Евразийское соответствие

Описание

Asus X512Jp - эталон тонких и легких современных ноутбуков, созданный для того, чтобы обеспечить максимум удовольствия от работы в многозадачном режиме. Дисплей 15,6-дюймов, процессор Intel Core обеспечивает производительность на уровне полноразмерных стационарных компьютеров. Геймерская видеокарта nVidia GeForce MX330 будет полезна в любых приложениях, связанных с обработкой графики.Благодаря корпусу с магниевым сплавом, он устойчив к ежедневному использованию.

Чтобы пользователю было удобно играть ночью, можно включить светодиодную подсветку клавиш.

Сайт производителя

Скачать драйвера

Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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Вт-Пт 9:00-21:00
Сб-Вс 10:00-21:00
Магазин:

Пн 11:00-18:00
Вт-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс 12:00-18:00

Для уточнения количества любого товара необходимо отправить заявку:

info@domnouta.ru