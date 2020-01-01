Ноутбук Asus VivoBook 15 X512Jp-BQ006T 90NB0QW3-M02320
Описание ноутбука Asus VivoBook 15 X512Jp-BQ006T 90NB0QW3-M02320
Intel Core i5 1000 MHz (1035G1); 8192Mb DDR4-2666MHz; 512Gb, M.2, SSD; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD Матовый; nVidia GeForce MX330, GDDR5 2048Mb, Intel® UHD Graphics из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HD, WiFi (802.11a/b/g/n/ac); Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit; 1xUSB 3.1 Type A, 1xUSB 3.1 Type C, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный); Card Reader (microSD); 1 год гарантия производителя
.
Основные характеристики
|Тип/Разрешение/Матрица
|15.6" LED (1920x1080) FULL HD Матовый
|Светодиодная подсветка экрана
|есть
|Процессор
|Intel Core i5
|Процессор, частота
|1000ГГц
|Количество ядер процессора
|4
|Количество потоков процессора
|8
|Процессор, Шина + Кэш L2/L3
|4000MHz 6Mb L3 Cache
|Процессор, код
|1035G1
|Оперативная память, объем
|8 Гб
|Оперативная память, тип
|DDR4
|Оперативная память, частота
|2666МГц
|Оперативная память, количество планок
|Встроенные 8Gb + 1
|Оперативная память, количество слотов
|2; максимальное увеличение до 16Gb
|Тип графического контроллера
|Двойная графика
|Графический контроллер дискретный
|nVidia GeForce MX330, GDDR5
|Графический контроллер дискретный, видеопамять
|2048Мб
|Графический контроллер интегрированный
|Intel® UHD Graphics
|Графический контроллер интегрированный, видеопамять
|из ОЗУ
|Объем SSD
|512Гб
|Скорость SSD
|Особености SSD
|M.2
|Тип ODD
|нет (опция, внешний)
|Звуковой процессор
|Технология Asus SonicMaster
|Устройства ввода
|Кл-ра Windows, сенсорный планшет Touch Pad
|Порты ввода/вывода
|1xUSB 3.1 Type A, 1xUSB 3.1 Type C, 2xUSB 2.0, HDMI, Line-out/Microphone in - combo, Microphone (встроенный)
|Кард-ридер
|есть, поддержка microSD
|Ethernet-контроллер
|10/100/1000 МБит/с (RJ-45)
|Модем
|нет
|Камера
|Camera HD
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2
|WiFi
|802.11a/b/g/n/ac
|Операционная система
|Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit
|Средства безопасности
|Kensington lock - отсутствует
|Програмные средства безопасности
|McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней)
|Комлектность
|Блок питания, описание на русском языке
|Установленное ПО
|Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial
|Аккумулятор
|Li-Ion до 5 часов (4050 mAh)
|Материал корпуса
|Матовый пластик
|Цветовое решение
|Серый
|Размеры (Ш×Г×В)
|357 × 230 × 20
|Вес
|1.7 кг
|Гарантия
|1 год гарантия производителя
Описание
Asus X512Jp - эталон тонких и легких современных ноутбуков, созданный для того, чтобы обеспечить максимум удовольствия от работы в многозадачном режиме. Дисплей 15,6-дюймов, процессор Intel Core обеспечивает производительность на уровне полноразмерных стационарных компьютеров. Геймерская видеокарта nVidia GeForce MX330 будет полезна в любых приложениях, связанных с обработкой графики.Благодаря корпусу с магниевым сплавом, он устойчив к ежедневному использованию.
Чтобы пользователю было удобно играть ночью, можно включить светодиодную подсветку клавиш.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.