Ноутбук Asus VivoBook 15 X512Jp-BQ168 90NB0QW3-M02310

Asus X512Jp - эталон тонких и легких современных ноутбуков, созданный для того, чтобы обеспечить максимум удовольствия от работы в многозадачном режиме. Дисплей 15,6-дюймов, процессор Intel Core обеспечивает производительность на уровне полноразмерных стационарных компьютеров. Геймерская видеокарта nVidia GeForce MX330 будет полезна в любых приложениях, связанных с обработкой графики.Благодаря корпусу с магниевым сплавом, он устойчив к ежедневному использованию.

Чтобы пользователю было удобно играть ночью, можно включить светодиодную подсветку клавиш.

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