Ноутбук HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA

Описание ноутбука HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA

Intel Core i5 1000 MHz (1035G1); 8192Mb DDR4-2666MHz; 512Gb, PCIe,M.2, SSD; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый; Intel® UHD Graphics из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HP Wide Vision HD, WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2; Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit; 1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2; Card Reader 3-в-1 (SD/SDHC/SDXC); 1 год гарантия производителя

Встроенный акселерометр,

Поддержка быстрой зарядки аккумулятора ( 50% за 45 минут).

Основные характеристики Тип/Разрешение/Матрица 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый Светодиодная подсветка экрана есть Процессор Intel Core i5 Процессор, частота 1000ГГц Количество ядер процессора 4 Количество потоков процессора 8 Процессор, Шина + Кэш L2/L3 4000MHz 6Mb L3 Cache Процессор, код 1035G1 Оперативная память, объем 8 Гб Оперативная память, тип DDR4 Оперативная память, частота 2666МГц Оперативная память, количество планок 1 Оперативная память, количество слотов 2; максимальное увеличение до 16Gb Тип графического контроллера Интегрированный Графический контроллер интегрированный Intel® UHD Graphics Графический контроллер интегрированный, видеопамять из ОЗУ Объем SSD 512Гб Скорость SSD Особености SSD PCIe,M.2 Тип ODD нет (опция, внешний) Звуковой процессор Встроенные динамики, технология B O PLAY; HP Audio Boost; два динамика Устройства ввода Кл-ра Windows полноразмерная с подсветкой клавиш, сенсорный планшет TouchPad с поддержкой MultiTouch Порты ввода/вывода 1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2 Кард-ридер есть, поддержка SD/SDHC/SDXC Ethernet-контроллер 10/100/1000 МБит/с (RJ-45) Модем нет Камера Camera HP Wide Vision HD Bluetooth Bluetooth 4.2 Беспроводные коммуникации, прочее WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2 Операционная система Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit Средства безопасности Kensington lock, модуль TPM Програмные средства безопасности McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней) Комлектность Блок питания, описание на русском языке Установленное ПО Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial, предустановленный программное обеспечение HP Lounge, HP 3D DriveGuard, HP CoolSense Аккумулятор Li-Ion до 11 часов (41Wh) Материал корпуса Матовый алюминий Цветовое решение Белый, серебристый Размеры (Ш×Г×В) 362 × 246 × 18 Вес 1.85 кг Гарантия 1 год гарантия производителя Описание HP Pavilion 15-cs3012ur характеризуется наличием экрана с антибликовым покрытием 15,6 дюймов с максимальным расширением 1920х1080, на базе процессора Intel Core i7 имеет прекрасное соотношение цена - качество. Благодаря видеокарте Intel Iris Plus Graphics и оперативной памяти, объемом 16 ГБ. Ноутбук рассчитан на широкий круг потребителей, как бизнес плана, так и игровой аудитории. Автономная работа до 6 часов, что позволяет работать длительное время без питания, для хранения данных, пользователям предоставлено 512 ГБ на накопителе SSD. Сайт производителя Скачать драйвера

Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

