Ноутбук HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA
Описание ноутбука HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA
Intel Core i5 1000 MHz (1035G1); 8192Mb DDR4-2666MHz; 512Gb, PCIe,M.2, SSD; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый; Intel® UHD Graphics из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HP Wide Vision HD, WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2; Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit; 1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2; Card Reader 3-в-1 (SD/SDHC/SDXC); 1 год гарантия производителя
Встроенный акселерометр,
Поддержка быстрой зарядки аккумулятора ( 50% за 45 минут).
Основные характеристики
|Тип/Разрешение/Матрица
|15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый
|Светодиодная подсветка экрана
|есть
|Процессор
|Intel Core i5
|Процессор, частота
|1000ГГц
|Количество ядер процессора
|4
|Количество потоков процессора
|8
|Процессор, Шина + Кэш L2/L3
|4000MHz 6Mb L3 Cache
|Процессор, код
|1035G1
|Оперативная память, объем
|8 Гб
|Оперативная память, тип
|DDR4
|Оперативная память, частота
|2666МГц
|Оперативная память, количество планок
|1
|Оперативная память, количество слотов
|2; максимальное увеличение до 16Gb
|Тип графического контроллера
|Интегрированный
|Графический контроллер интегрированный
|Intel® UHD Graphics
|Графический контроллер интегрированный, видеопамять
|из ОЗУ
|Объем SSD
|512Гб
|Скорость SSD
|Особености SSD
|PCIe,M.2
|Тип ODD
|нет (опция, внешний)
|Звуковой процессор
|Встроенные динамики, технология B O PLAY; HP Audio Boost; два динамика
|Устройства ввода
|Кл-ра Windows полноразмерная с подсветкой клавиш, сенсорный планшет TouchPad с поддержкой MultiTouch
|Порты ввода/вывода
|1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2
|Кард-ридер
|есть, поддержка SD/SDHC/SDXC
|Ethernet-контроллер
|10/100/1000 МБит/с (RJ-45)
|Модем
|нет
|Камера
|Camera HP Wide Vision HD
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2
|Беспроводные коммуникации, прочее
|WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2
|Операционная система
|Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit
|Средства безопасности
|Kensington lock, модуль TPM
|Програмные средства безопасности
|McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней)
|Комлектность
|Блок питания, описание на русском языке
|Установленное ПО
|Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial, предустановленный программное обеспечение HP Lounge, HP 3D DriveGuard, HP CoolSense
|Аккумулятор
|Li-Ion до 11 часов (41Wh)
|Материал корпуса
|Матовый алюминий
|Цветовое решение
|Белый, серебристый
|Размеры (Ш×Г×В)
|362 × 246 × 18
|Вес
|1.85 кг
|Гарантия
|1 год гарантия производителя
Описание
HP Pavilion 15-cs3012ur характеризуется наличием экрана с антибликовым покрытием 15,6 дюймов с максимальным расширением 1920х1080, на базе процессора Intel Core i7 имеет прекрасное соотношение цена - качество. Благодаря видеокарте Intel Iris Plus Graphics и оперативной памяти, объемом 16 ГБ. Ноутбук рассчитан на широкий круг потребителей, как бизнес плана, так и игровой аудитории. Автономная работа до 6 часов, что позволяет работать длительное время без питания, для хранения данных, пользователям предоставлено 512 ГБ на накопителе SSD.
Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.