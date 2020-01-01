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Сегодня в продаже 6078 моделей товара

Ноутбук HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA

Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
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Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
Ноутбук HP 15
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Артикул 47603
Склад
Розничная цена: ?
52 900
Цена для юр.лиц с НДС: ?
55 500
?
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+7 900 ₽
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+13 200 ₽
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Описание ноутбука HP Pavilion 15-cs3016ur 8RR72EA

Intel Core i5 1000 MHz (1035G1); 8192Mb DDR4-2666MHz; 512Gb, PCIe,M.2, SSD; нет (опция, внешний); 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый; Intel® UHD Graphics из ОЗУ; Bluetooth 4.2, Camera HP Wide Vision HD, WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2; Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit; 1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2; Card Reader 3-в-1 (SD/SDHC/SDXC); 1 год гарантия производителя

Встроенный акселерометр,

Поддержка быстрой зарядки аккумулятора ( 50% за 45 минут).

Основные характеристики

Тип/Разрешение/Матрица 15.6" LED (1920x1080) FULL HD, IPS Матовый
Светодиодная подсветка экрана есть
Процессор Intel Core i5
Процессор, частота 1000ГГц
Количество ядер процессора 4
Количество потоков процессора 8
Процессор, Шина + Кэш L2/L3 4000MHz 6Mb L3 Cache
Процессор, код 1035G1
Оперативная память, объем 8 Гб
Оперативная память, тип DDR4
Оперативная память, частота 2666МГц
Оперативная память, количество планок 1
Оперативная память, количество слотов 2; максимальное увеличение до 16Gb
Тип графического контроллера Интегрированный
Графический контроллер интегрированный Intel® UHD Graphics
Графический контроллер интегрированный, видеопамять из ОЗУ
Объем SSD 512Гб
Скорость SSD
Особености SSD PCIe,M.2
Тип ODD нет (опция, внешний)
Звуковой процессор Встроенные динамики, технология B O PLAY; HP Audio Boost; два динамика
Устройства ввода Кл-ра Windows полноразмерная с подсветкой клавиш, сенсорный планшет TouchPad с поддержкой MultiTouch
Порты ввода/вывода 1xUSB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), 2xUSB 3.1 Type A, HDMI 1.4, Line-out/Microphone in - combo, Microphone in x 2
Кард-ридер есть, поддержка SD/SDHC/SDXC
Ethernet-контроллер 10/100/1000 МБит/с (RJ-45)
Модем нет
Камера Camera HP Wide Vision HD
Bluetooth Bluetooth 4.2
Беспроводные коммуникации, прочее WiFi (802.11b/g/n/ac) 2x2
Операционная система Microsoft Windows 10 Домашняя 64bit
Средства безопасности Kensington lock, модуль TPM
Програмные средства безопасности McAfee LiveSafe (лицензия на 30 дней)
Комлектность Блок питания, описание на русском языке
Установленное ПО Предустановленный пакет программ Microsoft Office Trial, предустановленный программное обеспечение HP Lounge, HP 3D DriveGuard, HP CoolSense
Аккумулятор Li-Ion до 11 часов (41Wh)
Материал корпуса Матовый алюминий
Цветовое решение Белый, серебристый
Размеры (Ш×Г×В) 362 × 246 × 18
Вес 1.85 кг
Гарантия 1 год гарантия производителя
Ростест Евразийское соответствие

Описание

HP Pavilion 15-cs3012ur характеризуется наличием экрана с антибликовым покрытием 15,6 дюймов с максимальным расширением 1920х1080, на базе процессора Intel Core i7 имеет прекрасное соотношение цена - качество. Благодаря видеокарте Intel Iris Plus Graphics и оперативной памяти, объемом 16 ГБ. Ноутбук рассчитан на широкий круг потребителей, как бизнес плана, так и игровой аудитории. Автономная работа до 6 часов, что позволяет работать длительное время без питания, для хранения данных, пользователям предоставлено 512 ГБ на накопителе SSD.

Сайт производителя

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Характеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге магазина ноутбуков DomNouta. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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г. Москва, улица Большая Тульская д. 2
Интернет-магазин:

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Вт-Пт 9:00-21:00
Сб-Вс 10:00-21:00
Магазин:

Пн 11:00-18:00
Вт-Пт 9:00-18:00
Сб-Вс 12:00-18:00

Для уточнения количества любого товара необходимо отправить заявку:

info@domnouta.ru